Inaugurati gli Europei di Genova, spettacolo al Palasport

GENOVA (ITALPRESS) – Hanno preso ufficialmente il via, con la cerimonia inaugurale al Palasport di Genova, i campionati europei di scherma che proseguiranno nel capoluogo ligure fino a venerdì 20 giugno. Presenti tra gli altri il presidente della Confederazione europea di scherma Pascal Tesch, il presidente della Federazione italiana scherma Luigi Mazzone, il presidente del comitato organizzatore Beppe Costa, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e la sindaca di Genova Silvia Salis. A impreziosire la cerimonia le performance della compagnia Kataklò davanti a centinaia di spettatori.

“Provo orgoglio per la città e la regione, saremo sulle tv nazionali e Genova sarà al centro dello sport in questi giorni – sorride Beppe Costa, presidente del comitato organizzatore -. Avremo 488 atleti da tutte le nazioni europee, 2mila persone in alberghi e ristoranti: facciamo vedere che oltre al mare siamo bravi anche nello sport. Lo sforzo organizzativo è stato importante. Genova può essere una piazza per altri eventi come questo, siamo organizzati per l’accoglienza e tra l’altro siamo nel centro della città, mentre i mondiali di Milano erano a Rho”.

“È un’occasione unica per la Liguria – rimarca il presidente Marco Bucci -. Un campionato europeo anzitutto è una cosa grande, la scherma è uno sport di altissimo livello, l’Italia sta performando molto bene. Si vedono tutti gli investimenti che abbiamo fatto in questi anni per favorire lo sport e le infrastrutture”. “È un onore per me ospitare i campionati europei di scherma – sottolinea la sindaca Silvia Salis -. Genova sarà sempre al fianco dello sport. Il grande sport può lasciare molto, la cultura sportiva può ispirare le nuove generazioni. Sono certa che questo sport così elegante e così ricco di qualità sportive possa dare molto al nostro Paese”.

Kataklò, diretta dall’ex ginnasta e finalista olimpica Giulia Staccioli, ha dato vita a un omaggio all’Europa, a Genova e alla ricca storia della scherma, celebrando le figure che hanno reso la città un’eccellenza in questo sport e a livello mondiale. Protagoniste le musiche di Fabrizio De André e Niccolò Paganini, oltre alla figura di Cristoforo Colombo. Il cast d’eccezione è composto da 10 altete liguri (5 ginnaste di ritmica e 5 di artistica femminile), 22 dame e cavalieri duellanti della Compagnia dei Cavalieri del Fiesco dei Sestieri di Lavagna e due armati della milizia San Giorgio dell’associazione Senza Tempo di Sarzana. La voce narrante è quella dell’attore Pier Domenico Simone.

