Inaugurata a Palermo la piscina in zona Conca d’oro, Lagalla: “Arricchisce l’offerta sportiva della città”

PALERMO (ITALPRESS) – Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, insieme agli assessori allo Sport Alessandro Anello, alle Attività produttive Giuliano Forzinetti e alla Rigenerazione urbana Maurizio Carta e al presidente del Consiglio comunale Giulio Tantillo, ha inaugurato la piscina presso il centro sportivo di via Giuseppe Lanza di Scalea, alle spalle del Conca d’oro, grazie alla sinergia con il Collegio dei Curatori, formato dall’avvocato Bianca Lanzilotta, la dottoressa Maddalena Dal Moro e il dottor Vincenzo Masciello – della liquidazione giudiziale Immobiliare Malu Spa.

“È un intervento importante – afferma il sindaco Roberto Lagalla – che arricchisce l’offerta sportiva della città e valorizza un’area significativa anche dal punto di vista sociale. Desidero ringraziare la curatela per il lavoro svolto, che ha permesso alle società natatorie di usufruire anticipatamente di nuovi spazi d’acqua, ancora prima della riconsegna della piscina comunale di viale del Fante, che prevediamo di restituire completamente rinnovata ai palermitani entro la fine del 2026. Si tratta di un risultato rilevante che conferma l’impegno dell’Amministrazione nell’ampliare le opportunità per cittadini e associazioni sportive, garantendo strutture adeguate alle esigenze. Siamo soddisfatti e, attraverso un sistema di convenzioni, puntiamo a rendere la fruizione quanto più ampia possibile”.

“Questo rappresenta un ulteriore passo avanti verso gli obiettivi che ci siamo posti e ci consente di guardare con fiducia al futuro: il 2026 può davvero essere l’anno della rinascita degli impianti sportivi della città, dopo anni di abbandono. Abbiamo già realizzato lo skatepark di Bonagia e nei prossimi mesi restituiremo, oltre alla piscina comunale, anche gli impianti della Cittadella dello sport: il palazzetto e il diamante, mantenendo così tutti gli impegni presi con la città in materia di impiantistica sportiva” conclude.

-Foto ufficio stampa Comune di Palermo-

(ITALPRESS).