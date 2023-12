VENEZIA (ITALPRESS) – L’assessore alla Sanità della Regione Veneto, Manuela Lanzarin, ha inaugurato oggi all’Ospedale di Portogruaro una nuova, moderna Tac a 128 strati (la precedente era molto meno potente, a 64 strati), acquistata con un investimento regionale afferente alla Misura sanitaria del PNRR di 271 mila euro. La cifra include anche una postazione di post-elaborazione, i pacchetti software cardiovascolare, polmonare, neurologico, addominale, dentale, per la fusione di immagini, oltre a un iniettore per il mezzo di contrasto. Una ulteriore spesa di 76 mila euro è stata necessaria per una serie di adeguamenti dei locali dove la Tac è collocata.

Con la Lanzarin, erano presenti il DG dell’Ulss 4 Veneto Orientale Mauro Filippi, il Commissario prefettizio di Portogruaro Iginio Olita, il Primario del reparto Gabriele Gasparini, rappresentanti del Consiglio regionale, amministratori locali dell’area. “Investire in tecnologie, qui come in tutto il Veneto – ha detto la Lanzarin è una costante della nostra azione, con i circa 70 milioni che ogni anno dedichiamo di finanziamento regionale e con una intensa ed efficace gestione dei fondi della misura sanitaria del PNRR, per i quali il Veneto è una delle prime Regioni d’Italia, se non la prima. Non si ricorda mai abbastanza – ha aggiunto – che macchine sempre aggiornate e più performanti contribuiscono alla lotta contro le liste d’attesa, e gli effetti si cominciano a vedere, anche grazie ai 29 milioni utilizzati per il 2023, ai quali si affiancheranno 35-38 milioni nel 2024 dedicati esclusivamente all’abbattimento delle attese. Ringrazio – ha aggiunto – tutto il personale che, in un momento di difficoltà nazionale a reperire camici bianchi, ha dato un contributo umano e professionale ben oltre i doveri contrattuali. Anche su questo fronte lavoriamo ogni giorno e non va dimenticato che anche quest’anno siamo riusciti a effettuare circa tremila assunzioni. Sul piano degli investimenti – ha detto anche la Lanzarin – l’Ulss 4 sta vivendo un momento di grande effervescenza, con impegni milionari su San Donà, Portogruaro e Jesolo. Una crescita complessiva rivolta tutta alla qualità e ai servizi alla gente”. Come la nuova Tac, che offre un sensibile miglioramento dei servizi diagnostici della Radiologia. Un reparto, è stato riferito oggi, che, con la previsione di 67.860 prestazioni erogate al 31 dicembre di quest’anno, ha saputo superare le 63.764 del 2018, raggiungendo il picco più elevato di sempre.

foto: ufficio stampa Regione Veneto

(ITALPRESS).