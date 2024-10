POTENZA (ITALPRESS) – E’ stata inaugurata la nuova stazione Galitello a Potenza. Il nuovo servizio metropolitano che collega la città capoluogo è frutto di un accordo tra Ferrovie Appulo Lucane e Regione Basilicata, di cui lo slogan è “Tutta tua la città” per descrivere un hub che anima la città anche per la sua bellezza, con connessione al mondo, per senso di appartenenza identitaria e per la funzione del rispetto per l’ambiente. Di grande importanza oltre alla stazione moderna, è l’annesso parcheggio di scambio gratuito di circa 200 posti auto al terminal. Ci saranno a partire da oggi 34 collegamenti giornalieri, 5 fermate sul percorso cittadino (Terminal Gallitello, Potenza Inferiore Scalo, Potenza Inferiore, San Rocco, Potenza Città e Potenza Santa Maria. La nuova stazione è stata realizzata in una vecchia officina ferroviaria da un architetto potentino, ristrutturata per consegnare agli utenti degli spazi moderni con info point, sale d’attesa, monitor informativi e wifi gratuito. Si possono ammirare delle vecchie littorine che arredano e abbelliscono gli spazi.

“E’ un presidio importante – ha detto il presidente della Regione Vito Bardi dopo aver tagliato il nastro della nuova stazione – è un investimento di circa 9 milioni in dieci anni per rendere più agevole la vita a tutti. Si tratta di un finanziamento del PO FESR assegnato dalla Regione al Comune di Potenza e a Fal come soggetto attuatore. Ai cittadini, consegniamo oltre a una stazione anche dei parcheggi per decongestionare anche il traffico in città, sappiamo che anche il capoluogo di regione segue il trend nazionale, cioè che il 70 per cento dei suoi abitanti si muove in auto. Invogliamo le persone a farlo con i mezzi pubblici e a ridurre le emissioni. Sono iniziative importanti che vanno viste nell’unitarietà di questo decennio, ritengo che sia una delle strategie che si concretizza in fatti. Altro elemento da non trascurare è la bellezza”.

“Come succede in altre città le metro diventano anche luoghi da visitare e anche questo può diventarlo, proprio come ha spiegato il direttore generale delle Fal Matteo Colamussi, che ha annunciato anche l’indizione di una gara per allestire un bar. E’ una cosa positiva invoglierà le persone a usufruire di questi luoghi, anche per la loro bellezza, voglio ringraziare le Fal, l’amministrazione di Potenza, e soprattutto per il grande impegno non solo l’assessore regionale al ramo Pasquale Pepe anche l’ex assessore regionale ai trasporti Dina Sileo, qui presente per il suo contributo e tutti coloro che si sono impegnati”.

“Una pagina importante per la mobilità – ha detto l’assessore regionale Pasquale Pepe – abbiamo intenzione di proseguire con interventi importanti come la stazione di Rione Mancusi entro un mese, dobbiamo ammodernare e rendere accessibile altre stazioni per Santa Maria con RFI abbiamo già avviato interlocuzioni per il sottopasso, e per il prolungamento della metropolitana di Macchia Romana. Il parcheggio gratuito è un primo passo che la Regione mette in campo per decongestionare il traffico in città. Noi crediamo nella leale collaborazione tra le istituzioni per mettere al centro i diritti dei cittadini e degli utenti.

“Questo hub ha una anima” – ha sottolineato il presidente di Ferrovie Appulo Lucane Vittorio Zizza – ricordando quando non appena insediato nel cda accolse il ministro Salvini insieme all’attuale assessore Pasquale Pepe – e che oggi dopo 8 mesi si è realizzato con il taglio del nastro. Il direttore generale di Fal Matteo Colamussi nel ringraziare il presidente Bardi e la Giunta regionale – ha detto che “oggi aggiungiamo un altro tassello per concretizzare in tutta la Basilicata il modello Fal, una prova di connessione e interconnessione trasportistica, provando a restituire alla città un luogo identitario. Questo il significato dello slogan ‘Tutta tua la città'”.

