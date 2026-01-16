Inaugurata la nuova sede della Cisl di Milano in via Valassina

MILANO (ITALPRESS) – La Cisl di Milano cambia casa e lascia la storica sede di via Tadino 23 per trasferirsi in via Valassina 22, in uno spazio più grande, moderno e funzionale. L’inaugurazione ufficiale si è svolta oggi alla presenza dell’arcivescovo e del sindaco di Milano, Mario Delpini e Giuseppe Sala, e della segretaria nazionale della Cisl Daniela Fumarola.

“Ci siamo spostati in questa sede per esercitare in modo più efficace il nostro ruolo e offrire servizi migliori agli iscritti e ai cittadini”, ha spiegato il segretario della Cisl milanese, Giovanni Abimelech. “Da via Tadino è passata la storia economica, sociale e del lavoro della città. In via Valassina vogliamo costruirne una nuova”. Nel suo intervento Abimelech ha richiamato l’appello lanciato dall’arcivescovo Delpini nel discorso di Sant’Ambrogio, sottolineando come Milano sia “sempre più dinamica e internazionale, ma anche più escludente, per pochi”, e invocando un cambio di passo per ridurre le disuguaglianze. “Milano deve tornare al suo spirito antico di città accogliente, che dà a tutti una possibilità e non lascia indietro nessuno”, ha ribadito.

La nuova sede, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, ospita tutti i servizi del sindacato, dal patronato al Caf, dall’assistenza fiscale e previdenziale alla tutela dei consumatori, fino agli sportelli lavoro, immigrazione e supporto psicologico. Il complesso comprende anche due sale conferenze, una delle quali sarà messa a disposizione per incontri ed eventi aperti al pubblico.

La Cisl milanese conta 191.000 iscritti ed è presente in gran parte dei Comuni dell’area metropolitana con oltre 100 sedi e recapiti e 13 Punti Salute sul territorio. Nel solo 2025, secondo i dati forniti dal sindacato, migliaia di cittadini si sono rivolti agli sportelli per assistenza fiscale, previdenziale, abitativa e lavorativa, con il recupero di oltre cinque milioni di euro tra spettanze e crediti a favore dei lavoratori.

