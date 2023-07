CHIAVARI (GENOVA) (ITALPRESS) – Ha riaperto al pubblico completamente rinnovato il Centro per l’Impiego Tigullio in corso De Michiel 79 alla presenza dell’assessore regionale all’Occupazione e alle Politiche attive del Lavoro Augusto Sartori e del Sindaco di Chiavari Federico Messuti.Prosegue dunque il Piano Regionale di Potenziamento dei CPI destinato al rafforzamento dei servizi per l’impiego che ha come obiettivo fare sì che ogni sede in Liguria abbia i medesimi servizi, che saranno tutti identificabili con colori e percorsi definiti, grazie al restyling di grafica ambientale e tecnologico affrontato dal Settore Amministrazione Generale in collaborazione con il Settore Informatica e Liguria Digitale a partire dal 2021.I rinnovamenti delle strutture hanno permesso di potenziare le strumentazioni e i servizi digitali nonchè di acquisire nuovi arredi e complementi che, unitamente alla nuova disposizione illuminotecnica, hanno l’obiettivo di contribuire anche a migliorare il comfort dell’ambiente di lavoro. Il restyling si basa su una nuova identità visiva tramite utilizzo di colori e grafiche, capaci di rafforzare la propria immagine veicolando un messaggio di uniformità e, di conseguenza, di affidabilità.

“Anche la struttura di Chiavari, che serve un vasto e importante territorio, rinnova il proprio aspetto nell’ambito del programma di potenziamento dei Centri per l’Impiego della Liguria per renderli più accattivanti e fruibili dall’utenza – ha dichiarato l’assessore Sartori – L’obiettivo, al di là di un nuovo aspetto più moderno e funzionale degli ambienti, è fare in modo che i nostri Cpi diventino un punto di riferimento per chi cerca e offre lavoro vista anche l’odierna dinamicità del mercato sospinta dal programma Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) finanziato dal Pnrr grazie al quale, in circa un anno insieme alla rete degli organismi accreditati al lavoro e dalle agenzie formative, abbiamo già preso in carico oltre 20 mila persone”.

Al termine di tutti i lavori previsti, le sedi dei Centri per l’Impiego della Liguria saranno 14, inizialmente erano 15 ma per la città di Chiavari è stata colta l’opportunità di allocare il Centro per l’impiego e il Collocamento Mirato nella stessa sede.L’investimento complessivo a disposizione di Regione Liguria per il potenziamento infrastrutturale e dell’organico dei Centri per l’Impiego è di circa 30 milioni di euro, di cui oltre 11 milioni destinati all’ammodernamento delle sedi.Attualmente il Cpi Tigullio ha in organico 28 dipendenti di cui 6 presso il Collocamento Mirato, nel 2022 ha erogato circa 34 mila servizi (quest’anno finora oltre 16 mila) a beneficio di 11.600 persone (quest’anno circa 7 mila).

foto: ufficio stampa regione Liguria

(ITALPRESS).