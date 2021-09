CATANZARO (ITALPRESS) – Questo pomeriggio, il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini, ha presenziato alla cerimonia di inaugurazione della nuova Centrale Operativa della Questura di Catanzaro, realizzata all’interno del Centro Polifunzionale della Polizia di Stato, su un’area di circa 250 mq. I lavori, iniziati alla fine del 2018, hanno consentito di realizzare l’opera in tempi brevissimi; gli aspetti tecnologici e impiantistici, nonchè quelli funzionali, sono stati costantemente seguiti dall’Ufficio Tecnico Logistico Provinciale della Questura in perfetta sinergia con la Zona Telecomunicazioni della Polizia di Stato di Catanzaro, mentre le opere edili sono stati progettati ed eseguiti dalla Sezione di Catanzaro del Provveditorato Statale per le Opere Pubbliche.

Il risultato è stato quello di aver realizzato una Centrale Operativa che coniuga la dotazione delle più avanzate tecnologie disponibili ad allestimenti ed elementi estetici che assicurano al personale che vi lavora il massimo di confort operativo, con particolare attenzione all’ottimizzazione delle postazioni di lavoro, tutte rispondenti alle migliori caratteristiche di ergonomicità.

“Questa per me è un’occasione molto importante, perchè questi sono segnali di grande attenzione per il territorio. Ho avuto esperienza diretta del lavoro in Sala Operativa della Questura di Roma molti anni fa e da allora ci cono state innovazioni tecnologiche eccezionali. Ma quello che non è cambiato è la sostanza: la nostra presenza sul territorio, sempre vicini alle esigenze dei cittadini”, lo ha detto il Capo della Polizia Prefetto Lamberto Giannini durante il suo intervento all’inaugurazione.

La Centrale Operativa è dotata di strumenti di alta tecnologia, vi è inoltre una sala riunioni dotata diverse postazioni cablate in fonia, idonea a funzionare anche da “sala crisi”. La Sala Operativa è dotata di un video-wall costituito da monitor di grandi dimensioni sul quale visualizzare, tra l’altro, cartografie con indicazione della geolocalizzazione delle pattuglie sul territorio e le immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza cittadini.

In Sala operativa, permanentemente audio-video collegata con la Sala operativa dei Carabinieri e predisposta per collegamenti immediati con le Specialità della Polizia di Stato e con altri Enti, sono, altresì, installati i terminali dei teleallarmi e delle videosorveglianze, del braccialetto elettronico e delle diverse applicazioni utilizzate, quali You-Pol, Secur-shop, Whatsapp ecc. Dalla Sala Operativa è, altresì, possibile il collegamento video con le pattuglie automontate e appiedate e gli aeromobili in servizio sul territorio.

