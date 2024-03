VENEZIA (ITALPRESS) – “La presenza degli allievi della scuola primaria di Pove del Grappa dell’Istituto Comprensivo “Bombieri” oggi alla cerimonia d’intitolazione di uno spazio pubblico a Fabio Perissinotto, Finanziere Scelto ATPI (Anti Terrorismo Pronto Impiego) della Guardia di Finanza, Medaglia d’Oro al Valor Civile, caduto nell’adempimento del proprio dovere, è un segnale importante, per l’alto valore educativo di questa iniziativa voluta dall’Amministrazione di Pove del Grappa, in persona del sindaco Francesco Dalmonte e in particolare del presidente del Consiglio comunale Angelo Feninno. Coinvolgere le scuole in momenti come questi, in cui viene dato il giusto riconoscimento a chi ha sacrificato la propria vita con coraggio ed elevato senso di abnegazione per affermare la legalità, significa promuovere i valori fondanti della società, a partire dalle nuove generazioni. La storia del Finanziere Scelto ATPI Fabio Perissinotto, va trasmessa in particolare ai giovani e diffusa nelle scuole, perchè rappresenta in modo esemplare il valore della fedeltà allo Stato”. Così l’assessore all’Istruzione della Regione del Veneto Elena Donazzan, che questa mattina ha partecipato alla cerimonia di intitolazione di uno spazio pubblico a Pove del Grappa, accanto allo stadio, denominato “Largo Fabio Perissinotto”, e allo svelamento della stele dedicata al Finanziere Scelto ATPI della Guardia di Finanza Fabio Perissinotto Medaglia d’Oro al Valor Civile, che ha perso la vita il 5 novembre 2002 in provincia di Brindisi nel corso di un’operazione di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti gestiti dalla criminalità organizzata.

Foto: ufficio stampa regione Veneto

(ITALPRESS).