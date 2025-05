ROMA (ITALPRESS) – È stata inaugurata, all’interno della Fiera del Levante di Bari, la terza edizione di Levante For, la fiera dedicata al mondo pop con le migliori novità e iniziative legate a fumetti, manga, giochi da tavolo e cosplay. “Levante For è un evento importantissimo a cui crediamo molto – ha detto Gaetano Frulli, presidente di Nuova Fiera del Levante -. Si tratta di una fiera che aggrega tante generazioni, unite dal mondo dei cosplay, del gaming e di tutto quello che è collegato a questo tipo di attività. Non si tratta solo di un intento economico, seppur importante, ma di un messaggio con una finalità sociale e culturale. Levante For rimarca il percorso che stiamo facendo come Nuova Fiera del Levante: oggi questo è un quartiere che vive tutto l’anno che propone ogni mese un evento, non solo fieristico”.

Grande è stata la partecipazione di pubblico alla cerimonia inaugurale, svoltasi alla presenza delle istituzioni locali e regionali. Tra i presenti c’erano infatti anche il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e l’assessore allo Sviluppo economico del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli. “Levante For è un modo per tornare indietro nel tempo, per immaginare come mantenersi adolescenti per tutta la vita – ha commentato Michele Emiliano -. Un tempo era quasi un peccato rimanere adolescenti, invece adesso è quasi un dovere. Ovviamente l’adolescente è quello che si diverte, che è felice, che si collega a tante altre persone ma che poi ha la stessa responsabilità e la stessa connessione con il reale di un adulto; quindi, io mi auguro che le amicizie che nasceranno in questa fiera meravigliosa, i legami che si stabiliranno, ci possano consentire di vivere felicemente questa storia umana così commovente e poetica che, quando si mischia con il gioco, diventa ancora più indimenticabile”.

All’evento, al quale partecipano note personalità del mondo pop ed espositori provenienti da tutta Europa e persino dal Giappone, si prevede una grande partecipazione di pubblico, sia per il successo registrato nelle passate edizioni sia per l’ampliamento dell’offerta proposta quest’anno. “È bello che la Nuova Fiera del Levante abbia riportato a Bari questa fiera della cultura pop – ha detto l’assessore Petruzzelli -. Ci sono davvero tante cose da fare, da vedere, per i collezionisti, per gli amanti dell’animazione: cosplay, giochi da tavolo, videogame. Tutti noi siamo cresciuti con dei cartoni animati di riferimento: i miei erano i Cavalieri dello Zodiaco, ma qui ci sono tanti ragazzi e tante ragazze che davvero possono confrontarsi con i loro coetanei, fare amicizia e nel frattempo coltivare le loro passioni”.

