In volo per l’Italia un gruppo di studenti e ricercatori palestinesi

ROMA (ITALPRESS) - Sono decollati da Amman i due voli con a bordo 70 palestinesi diretti in Italia. Si tratta di 39 fra studenti e ricercatori provenienti dalla Striscia di Gaza e di un altro gruppo che ha già dei parenti in Italia. Si tratta dei primi voli che rientrano nei "corridoi universitari" organizzati dal governo italiano per gli studenti di Gaza. sat/gsl (Fonte video: Farnesina)