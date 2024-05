In vacanza in treno, al via la Summer Experience del Gruppo FS

In vacanza in treno, al via la Summer Experience del Gruppo FS

ROMA (ITALPRESS) - Nuovi collegamenti per le mete turistiche estive, città d’arte e borghi. Più servizi intermodali e digitali a beneficio dei viaggiatori, per muoversi in maniera sempre più confortevole e sostenibile, anche grazie a nuove soluzioni combinate con treno, bus, nave o aereo. La Summer Experience 2024 del Polo Passeggeri del Gruppo FS - composto da Trenitalia, Busitalia, Ferrovie del Sud Est e FS Treni Turistici Italiani – prende il via il 9 giugno. xc3/f04/fsc/gtr