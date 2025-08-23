In Ungheria Marc Marquez vince Sprint Race, 2° Di Giannantonio

Mandatory Credit: Photo by GIGI SOLDANO/DPPI/Shutterstock (15452166ay) 93 MARQUEZ Marc (spa), Ducati Lenovo Team, Ducati Desmosedici GP25, action during the 2025 MotoGP Michelin Grand Prix of Hungary, on the Balaton Park circuit, from August 22 to 24, 2025 in Balatonfokajar, Hungary MOTO - MOTO GP - HUNGARY GRAND PRIX 2025, , Balatonfokajár, Hongrie - 22 Aug 2025

BALATON (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Marc Marquez (Ducati) vince la Sprint Race del Gran Premio d’Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP, in scena lungo il circuito del “Balaton Park”. Il leader della classifica iridata, dominatore assoluto di questo Mondiale, precede al traguardo le due Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, rispettivamente secondo e terzo classificato.
Ai piedi del podio ci sono, invece, Luca Marini (Honda) e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini). Marco Bezzecchi (Aprilia) termina in settima piazza, davanti ad Alex Marquez. Fuori dalla zona punti lo sconsolato Francesco Bagnaia (Ducati), 13esimo al traguardo.
Cadute per Enea Bastianini (Ktm Tech3), Fabio Quartararo (Ducati) e Johann Zarco (Honda LCR). Domani la gara lunga del Gp d’Ungheria.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

