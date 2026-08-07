In Thailandia atenei a confronto sull’Intelligenza Artificiale

BANGKOK (THAILANDIA) (ITALPRESS) – Intelligenza artificiale, nuove competenze, trasformazione del mercato del lavoro e formazione permanente: Sono alcuni dei temi al centro del Thai University Presidential Forum 2026, che si conclude oggi a Bangkok dopo due giornate di confronto dedicate al futuro dell’università thailandese. L’iniziativa riunisce i vertici degli atenei e rappresentanti delle istituzioni, con il sostegno del ministero thailandese dell’Istruzione superiore, della Scienza, della Ricerca e dell’Innovazione.

Tra i temi principali: il ruolo dell’intelligenza artificiale nella trasformazione delle università, l’utilizzo dei dati e dell’AI nella gestione degli atenei e nella progettazione dei corsi, le competenze richieste dal mercato del lavoro del futuro e il coinvolgimento delle nuove generazioni. Particolare attenzione è stata riservata alla capacità delle università di adeguare l’offerta formativa ai cambiamenti tecnologici e produttivi. Al centro del dibattito c’è stata soprattutto una domanda destinata a interessare i sistemi universitari di tutto il mondo: come preparare studenti e docenti a un contesto nel quale l’intelligenza artificiale sta cambiando rapidamente non soltanto il modo di studiare e insegnare, ma anche le competenze richieste dalle imprese e dal mercato del lavoro.

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