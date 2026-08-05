Bernini “I diplomi AFAM diventano laurea”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo trasformato il diploma delle Accademie di belle arti, dei Conservatori, degli istituti di design e degli istituti superiori di industria artistica in laurea: lo facciamo con una norma primaria ma non in modo improvvisato, bensì con un percorso che ormai va avanti dal 2022”. Così la ministra per l’Università e la Ricerca, Anna Maria Bernini, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri di martedì 4 agosto. “Era dal 1999 – spiega – che questo comparto non veniva normato, ora non ci saranno più problemi di equiparazione con l’Europa e con il mondo: tutto ciò che abbiamo fatto nel regolamentare gli ordinamenti, riqualificare la didattica, finanziare l’edilizia e formare i dottorandi ci ha consentito di portare questi diplomi allo stesso livello di qualificazione dell’alta formazione accademica”.

“Annunciamo ufficialmente che l’Università e l’Alta formazione artistica musicale e coreutica producono entrambe laureati: abbiamo inoltre aggiunto 60 milioni al Fondo di finanziamento per l’Università, affinché gli studenti abbiano garantita un’ulteriore modalità di orientamento e possano finanziare con fondi appropriati il semestre aperto di Medicina; l’anno scorso abbiamo messo 50 milioni, quello precedente 25, quest’anno ne stanziamo 60 milioni”, conclude Bernini.

– foto IPA Agency –

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