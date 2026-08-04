Dal Mur assegnati quasi 12mila posti per i futuri insegnanti, Bernini firma il decreto

ROMA (ITALPRESS) – Via libera a 11.937 posti per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria. Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto che ne dispone la ripartizione tra le università per l’anno accademico 2026/2027. Nel dettaglio, sono 11.732 i posti destinati ai candidati dei Paesi dell’Unione europea e ai cittadini non UE residenti in Italia, mentre 205 sono riservati ai candidati provenienti da Paesi non UE residenti all’estero. Il decreto ripartisce i posti tra gli atenei sulla base dell’offerta formativa disponibile e prevede specifici meccanismi di scorrimento e redistribuzione dei posti eventualmente non utilizzati. L’obiettivo – spiega in una nota il Mur – è assicurare il pieno impiego della capacità formativa degli atenei, consentendo, se necessario, l’assegnazione dei posti rimasti vacanti anche a candidati risultati idonei in altre sedi universitarie.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).