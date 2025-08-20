In Spagna rischio incendi in calo, ma in alcune aree l’allerta resta alta

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – L’ondata di calore si sta attenuando sulla Spagna facendo scendere il livello di pericolo di incendi sul territorio. Lo rende noto l’Agenzia spagnola di meteorologia (Aemet), precisando in un post su X che “ciò nonostante, in alcune aree il pericolo resta molto alto o estremo, soprattutto nell’est e nel sud della Penisola. Perciò non si deve abbassare la guardia”.

In Galizia non si segnalano nuove evacuazioni o confinamenti dovuti agli incendi boschivi, mentre l’Unità medica di emergenza (Ume) continua a essere dispiegata attorno a otto roghi a León, Zamora, Ourense e Cáceres. Secondo gli esperti, la Spagna sta affrontando la peggiore estate degli ultimi dieci anni per quanto riguarda gli incendi boschivi.

Un totale di 382.607 ettari è andato in fumo nel Paese quest’anno, secondo i dati del Copernicus Forest Fire Information System (Effis) della Commissione europea. Non si esclude l’origine dolosa per molti dei roghi. La polizia di Marbella (Málaga) ha arrestato oggi un uomo di 72 anni come presunto autore di un incendio tra le vie Santa María e Santa Rita a San Pedro Alcántara.

