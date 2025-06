In Slovenia decolla l’esercitazione internazionale “Adriatic Strike”

ROMA (ITALPRESS) – Dal 13 al 24 giugno, la Slovenia ospita la dodicesima edizione dell'”Adriatic Strike”, una delle principali esercitazioni militari multinazionali in Europa dedicate alla formazione e all’integrazione dei controllori di tiro interforze (JTAC – Joint Terminal Attack Controller). L’evento, che coinvolgerà circa 800 militari, di cui la metà provenienti da 30 paesi alleati e partner della NATO, rappresenta un banco di prova strategico per la cooperazione aerea e interforze.

Organizzata dalla 15 Brigata dell’Aviazione Militare e della Difesa Aerea slovena, l’esercitazione mira a rafforzare la sinergia tra le forze armate impegnate nella gestione del fuoco aereo in scenari complessi. L’attività addestrativa coinvolge JTAC certificati, equipaggi di volo, pianificatori, comandi fino al livello divisionale e unità di paracadutisti e forze speciali, in un contesto operativo che abbraccia sia il territorio sloveno sia il suo spazio aereo. Il programma prevede una fase iniziale logistica e di coordinamento, cui seguiranno missioni simulate in cinque aree operative della Slovenia: il poligono di Postumia (Postojna), sede principale delle esercitazioni a fuoco, e le basi di Slovenj Gradec, Kocevje, Sne nik e Cerklje ob Krki, dove si svolgeranno missioni di supporto aereo simulato.

L’Italia partecipa con una componente aerea composta da caccia Eurofighter F-2000, impiegati dalle basi nazionali in missioni di supporto alle forze a terra. Accanto ai velivoli dell’Aeronautica Slovena, prenderanno parte anche caccia F-16 degli Stati Uniti, Mirage 2000D francesi e aerei leggeri di compagnie private come L-39 Albatros e Learjet 35, utilizzati per simulazioni complesse. L’Adriatic Strike si inserisce nel quadro delle esercitazioni NATO finalizzate a garantire interoperabilità e prontezza operativa tra paesi alleati. L’addestramento dei JTAC è particolarmente cruciale nelle moderne operazioni militari, dove la precisione nel coordinamento tra terra e aria è determinante per ridurre i danni collaterali e aumentare l’efficacia delle operazioni.

