ROMA (ITALPRESS) – Significativa crescita dei nuovi casi di Coronavirus in Sicilia. Dai 650 di ieri si passa ai 995 di oggi, numero che fa dell’Isola la terza regione con più nuovi contagi. I tamponi processati sono 8.807, con un rapporto tamponi/positivi che si attesta all’11,2%. Lieve decremento dei decessi, 26 (-2). I guariti sono 806 mentre cresce il dato complessivo degli attualmente positivi di 163 unità a 33.409, 32.147 dei quali sono in isolamento domiciliare. Sono questi i dati riportati nel consueto bollettino del Ministero della Salute. Purtroppo aumenta la pressione negli ospedali, con 1.093 ricoverati (+29); lieve calo invece nelle terapie intensive, con 169 ricoverati: complessivamente si registrano 6 pazienti in meno , 8 invece gli ingressi nelle ultime 24 ore.

(ITALPRESS).