PALERMO (ITALPRESS) – Prosegue la crescita dei casi Covid in Sicilia. Secondo i numeri forniti dal Ministero della Salute, i nuovi contagiati sono 3.963 (in crescita rispetto ai 3.729 di ieri) a fronte di 55.769 tamponi processati, con un tasso di positività in salita al 7,10%. Ricrescono i decessi, 17 (+11), i guariti sono 1.346, mentre gli attualmente positivi si incrementano di 2.718 unità toccando il numero complessivo di 37.946. Per quanto riguarda le ripercussioni sul settore sanitario, nei reparti ordinari si trovano 742 pazienti (+39), 92 (+3) i pazienti in degenti intensiva con 6 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 37.112 persone.

(ITALPRESS).