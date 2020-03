Aumentano i casi di coronavirus in Sicilia e salgono a 115. Raggiunti dal virus anche undici carabinieri in servizio al Comando provinciale di Palermo. Tra di loro otto ufficiali, in pratica l’intera linea di comando, compreso il generale di Brigata, Arturo Guarino. Nei giorni scorsi erano risultati positivi altri tre militari.

“Le loro condizioni di salute sono ottime”, fanno sapere dal Comando provinciale di Palermo all’Italpress. L’alto ufficiale “continua a seguire le attività dell’Arma di Palermo, grazie alla buone condizioni generali cliniche del momento. I militari positivi sono in quarantena obbligatoria con le loro famiglie”. “Le Autorità sanitarie – sottolineano dal Comando provinciale dell’Arma – stanno effettuando altri controlli al personale e i locali della caserma Carini sono stati sanificati, perché le attività possano procedere nel rispetto delle regole governative e della prioritaria esigenza di tutelare la salute della collettività”.

Intanto, dall’inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno analizzato 1.477 tamponi, di cui 1.223 negativi e 139 in attesa dei risultati. Al momento, quindi, sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità 115 campioni (32 più di ieri). Risultano ricoverati 33 pazienti (nove a Palermo, tredici a Catania, quattro a Messina, uno a Caltanissetta, tre ad Agrigento, uno a Enna e due a Trapani) di cui cinque in terapia intensiva, mentre 78 sono in isolamento domiciliare, due sono guariti e due deceduti.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, in merito all’emergenza Coronavirus, cosi’ come comunicato dalla Regione Siciliana alla Unita’ di crisi nazionale. Il prossimo aggiornamento avverra’ domani, fanno sapere dalla presidenza della Regione Siciliana, che raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal ministero della Salute per contenere la diffusione del virus.

(ITALPRESS).