ROMA (ITALPRESS) – Sono 1.508 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Sicilia, su 17.543 tamponi effettuati. Il tasso di positività è pari all’8,59%. E’ quanto si evince dal report giornaliero del ministero della Salute. Con questi numeri l’Isola si conferma ancora la prima per contagi in Italia, seguita da Lazio (661) ed Emilia Romagna (637). Complessivamente da inizio pandemia i decessi sono 6.201, + 12 rispetto a ieri (la Regione Sicilia comunica che i decessi riportati oggi sono relativi: n.1 del 20/08/21 – n.8 del 19/08/21 – n.3 del 18/08/21 – n. 1 del 16/06/21). Sono 663 (+22) i pazienti ricoverati con sintomi, 83 in terapia intensiva (invariato) con 3 nuovi ingressi. Sono 20.519 le persone in isolamento domiciliare, 21.265 gli attualmente positivi.

(ITALPRESS).