ROMA (ITALPRESS) – In Sicilia sono 1.121 (ieri 1.350) i nuovi positivi al Covid e 20 decessi che fanno salire i casi totali a 265.673 e quello delle vittime a 6.239 (La regione Sicilia comunica che il deceduti dichiarati oggi si riferiscono ai seguenti giorni: n. 7 del 22/08/21 – n. 7 del 21/08/21 – n. 4 del 20/08/21 – n. 1 del 19/08/21 – n. 1 del 06/07/21). Gli attuali positivi sono 24.146 (+686); i guariti 235.288 234.873 (+415). Sono 729 (+25) le persone ricoverate in ospedale con sintomi e 88 (+4) i ricoverati in terapia intensiva con 12 nuovi ingressi.

(ITALPRESS).