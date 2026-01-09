In Sardegna fine dell’emergenza della dermatite bovina, Todde: “L’incubo è alle spalle”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Dopo mesi di sacrifici e restrizioni, il Ministero della Salute ha autorizzato la ripresa della movimentazione dei bovini. Per la Sardegna finalmente si chiude una stagione durissima superata grazie all’impegno di tutti gli attori coinvolti in questa lotta: dagli allevatori, alle associazioni di categoria, ai veterinari, all’Istituto Zooprofilattico, al Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare e tutto l’Assessorato della Sanità e alle forze dell’ordine che ci hanno supportato. A loro va il mio grazie”. Lo dichiara la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde commentando la decisione del Ministero dell’Agricoltura di dare il via libera alla movimentazione dei capi, che pone fine all’emergenza della dermatite nodulare contagiosa bovina.

l via libera arriva a seguito di una valutazione della situazione epidemiologica e dell’elevata copertura vaccinale raggiunta. A seguito di questo risultato il CESME, il Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche degli animali, ha dato il suo parere favorevole alla movimentazione.

“Oggi possiamo finalmente dire che l’incubo è alle spalle – aggiunge Todde – La Sardegna torna a garantire continuità ai rifornimenti del mercato nazionale, nel pieno rispetto delle norme sanitarie e dei protocolli di sicurezza. È un risultato che tutela la salute animale ma anche il lavoro e la dignità degli allevatori sardi, che non sono mai stati lasciati soli né nell’affrontare la malattia, né nell’affrontare le conseguenze economiche legate alla mancata movimentazione degli animali”.

(ITALPRESS).