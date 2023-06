CAGLIARI (ITALPRESS) – E’ stata presentata a Cagliari, alla presenza dell’Assessore regionale sardo del Turismo, Gianni Chessa, la sesta edizione del Filming Italy Sardegna Festival, che si terrà dal 22 al 25 giugno a Forte Village di Cagliari.

“Il cinema rappresenta un importante veicolo per accrescere l’attrattività e la competitività della nostra Isola e il Filming Italy Sardegna Festival è certamente un’occasione di promozione che ci dà la possibilità di esportare nel mondo l’immagine di un’Isola dalle bellezze straordinarie, sostenibile e ricca di potenzialità – spiega il presidente della Regione, Christian Solinas -. La collaborazione della Regione su eventi internazionali di questo genere si inquadra in un ampio progetto di promozione della Sardegna, che ha come obiettivo quello di far conoscere zone e caratteristiche meno note, a partire da un immenso patrimonio storico-culturale che insieme a quello ambientale fa dell’Isola una terra unica, attrattiva e di grandi potenzialità”.

La Sardegna è quindi al centro dell’interesse cinematografico, questa volta per tre giornate vissute nel Sud Sardegna, con numerosi ospiti di carattere nazionale e internazionale, alcuni dei quali presenti alla presentazione del festival, come gli attori Christopher Walken, per la prima volta in Sardegna, Dennis Quaid, Daniela Melchior,che presenterà Fast & Furious 10, Francesca Chillemi (madrina del festival), Claudia Gerini (Presidente della Giuria), Ricky Menphis, Fausto Brizzi, Alessandro Nivola, di origini nuoresi, e molti altri.

“La promozione turistica della Sardegna passa anche attraverso le manifestazioni e gli eventi cinematografici importanti come questo – ha spiegato l’assessore del Turismo, Gianni Chessa – che abbiamo il piacere di ospitare nuovamente nella nostra Isola. Anche attraverso il cinema abbiamo la possibilità di far conoscere e apprezzare la Sardegna non solo per le sue bellezze naturali ma per le potenzialità che esprime. Il cinema rappresenta in questo senso un fondamentale strumento di valorizzazione del territorio”, ha concluso l’esponente della Giunta Solinas.

