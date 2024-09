BARI (ITALPRESS) – E’ stata presentata a Bari, nella sala di Jeso del palazzo della presidenza della Regione Puglia, “Didacta Italia – Edizione Puglia”, spin off dell’edizione nazionale. L’evento si aprirà mercoledì 16 ottobre negli spazi della Nuova Fiera del Levante e proseguirà fino a venerdì 18 ottobre, offrendo a docenti di ogni ordine e grado un’esperienza formativa completa e di qualità.

L’edizione pugliese sarà dedicata alla straordinaria figura dello storico molfettese Gaetano Salvemini, che con i suoi “Scritti sulla scuola” e con il suo pensiero ha contribuito in maniera significativa alla costruzione dell’istituzione scolastica libera e pensante che tutti conosciamo oggi. Il programma, realizzato da INDIRE con il coordinamento del Prof. Giovanni Biondi, conta 162 gli eventi formativi, che comprendono 122 workshop e 40 seminari rivolti a insegnanti di ogni ordine e grado dei diversi ambiti disciplinari.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato, tra gli altri, la coordinatrice del Comitato Organizzatore della fiera Anna Paola Concia e l’assessore alla Formazione e al Lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo.

“Quello che stiamo vivendo – ha affermato Concia – è un momento storico importante. Dell’educazione e della formazione delle giovani generazioni e di quanto sia importante la scuola si riempiono tutti la bocca. Con Didacta Italia – Edizione Puglia dimostreremo quanto si possa fare praticamente per migliorare la scuola. Didacta è al servizio degli insegnanti, quindi anche degli studenti. Ci saranno molte attività tra quelle canoniche dell’evento, quelle del programma scientifico, quelle di enti e aziende e quelle della Regione Puglia. Ci sarà poi una vasta gamma di attività di alto livello per gli insegnanti”.

“Didacta – ha aggiunto Leo – è una vetrina internazionale della scuola italiana. Rappresenteremo la didattica del paese, ma anche le bellissime esperienze della Regione Puglia. Sarà un evento straordinario, importante per i nostri docenti, per i nostri dirigenti, per gli operatori della nostra scuola. Insomma, sarà un’occasione importante per conoscere e comprendere ancora meglio le eccellenze della nostra scuola, l’istituzione più importante della nostra nazione. La scuola è stata sempre centrale nelle nostre politiche. Continueremo a supportarla e, in questo senso, Didacta Italia è un’occasione importante”.

