Aurelio Marguerettaz è il nuovo Presidente della Regione Valle d’Aosta

AOSTA (ITALPRESS) – Il Consigliere dell’Union Valdôtaine Aurelio Marguerettaz è il nuovo Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta. Lo ha eletto oggi il Consiglio Valle, riunito in sessione straordinaria, al termine di un lungo dibattito. Il Presidente Marguerettaz ha ottenuto 21 voti a favore, le schede bianche sono state 9, 1 la nulla, mentre tre voti sono andati a Erik Lavevaz.

Nato a Aosta il 22 agosto 1963, è residente ad Aosta. Laureato in Economia e commercio, Aurelio Marguerettaz è iscritto all’Ordine dei Commercialisti di Aosta dal 1994. Nel corso della sua carriera ricopre incarichi di Presidente, Vicepresidente, Consigliere, Sindaco e Revisore dei conti in società ed enti, quali Banca VdA, Aosta Factor, Pila, Cva, Servizi Previdenziali. È stato Vicesindaco del Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses e, dal 2001 al 2003, Presidente dell’Union Valdôtaine. Entra per la prima volta in Consiglio regionale nel 2003 con l’UV, è riconfermato nel 2008 e nel 2013, ricoprendo i ruoli di Assessore al bilancio e quindi al turismo. Alle elezioni regionali del 2020 è rieletto sempre con la lista UV così come nel 2025, quando ottiene 1278 preferenze. Nel 2024, è nominato componente della Commissione Paritetica per l’attuazione dello Statuto speciale.

Dopo l’elezione del Presidente, il Consiglio Valle ha eletto – in un’unica votazione – gli Assessori regionali con 21 voti a favore e 13 contro. La 36a Giunta regionale della Valle d’Aosta, guidata dal Presidente Aurelio Marguerettaz, è così composta: Giulio Grosjacques (UV), Vicepresidente della Regione e Assessore al turismo, sport e commercio; Leonardo Lotto (CA), Assessore agli affari europei, innovazione, Pnrr, politiche nazionali per la montagna e politiche giovanili; Speranza Girod (UV), Assessore all’agricoltura e risorse naturali; Mauro Baccega (FI), Assessore al bilancio, finanze, patrimonio e politiche creditizie; Erik Lavevaz (UV), Assessore all’istruzione, cultura e politiche identitarie; Davide Sapinet (UV), Assessore alle opere pubbliche, territorio e ambiente; Carlo Marzi (CA), Assessore alla sanità, salute e politiche sociali; Laurent Viérin (UV), Assessore allo sviluppo economico, formazione, lavoro, trasporti e mobilità sostenibile.

Il neo Presidente Aurelio Marguerettaz ha ringraziato il Consiglio Valle per il dibattito e rivolto un particolare ringraziamento ai gruppi di maggioranza. “È stata una giornata impegnativa, ma c’è la soddisfazione di vedere accolta la nostra proposta. Un pensiero particolare va a Renzo Testolin e Luigi Bertschy: il passaggio di consegne avviene con persone che hanno lavorato con costanza e impegno. A nome del nuovo Governo, chiediamo loro di rimanerci vicini, di continuare a darci una mano e di mettere a disposizione la loro esperienza. Da parte mia – ha aggiunto – metterò il massimo impegno e mi auguro che si possa instaurare un rapporto proficuo e costruttivo. È importante che ciascuno faccia la propria parte con spirito di collaborazione e buona volontà”.

– Foto Ufficio Stampa Consiglio Regionale VdA –

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