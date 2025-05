LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Il partito di centrodestra al potere in Portogallo ha vinto le elezioni parlamentari anticipate, ma non ha ottenuto una maggioranza sufficiente a garantire la stabilità politica. Continua a guadagnare terreno il partito di estrema destra Chega, che ha raggiunto per la prima volta la soglia del 20% e minaccia di superare il Partito Socialista come principale forza di opposizione. Secondo i risultati ufficiali, l’Alleanza Democratica del governo uscente ha ottenuto il 32,7% dei voti, rispetto al 23,4% del PS e al 22,6% di Chega. La coalizione uscente ha quindi ottenuto 89 seggi su un totale di 230, ma al di sotto della soglia di 116 richiesta per la maggioranza assoluta.

l Partito socialista guidato da Pedro Nuno Santos, ha subito una significativa sconfitta, scendendo da 78 a 58 seggi e, in seguito al deludente risultato elettorale, Santos ha annunciato le sue dimissioni dalla segreteria del partito. Montenegro, ha esortato tutte le forze politiche a “rispettare la volontà espressa dagli elettori”, ribadendo che il popolo portoghese “desidera” che l’attuale governo e primo ministro continuino a guidare il Paese. Montenegro ha anche promesso che il prossimo governo “sarà all’altezza della crescente fiducia che ha ricevuto”.

– foto Sharon Hahn Darlin via CC 2.0 –

