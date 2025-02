ROMA (ITALPRESS) – Buona la prima di Luka Doncic con la maglia dei Los Angeles Lakers. Alla Crypto.com Arena, i gialloviola hanno strapazzato gli Utah Jazz, imponendosi per 132-113. Per il 25enne sloveno, assente dai campi di gioco dallo scorso Natale per un infortunio al polpaccio, 14 punti a referto. Tutto il quintetto dei Lakers è andato in doppia cifra, guidato dal solito LeBron James (top scorer, a quota 24). A guidare il Gruppo Ovest sono sempre gli Oklahoma City Thunder, vincitori nella notte italiana contro i New Orleans Pelicans per 137-101. A trascinare il team della Louisiana Shai Gilgeous-Alexander (34 punti) e Aaron Wiggins (24). Sempre nella Western Conference continuano a vincere anche i Denver Nuggets, che hanno steso i Portland Trail Blazers (146-117). A brillare è stato un’altra volta è stato Nikola Jokic, che ha toccato quota 40. Cifra 38, invece, per Steph Curry, il quale ha guidato i Golden State Warriors nel successo esterno sui Milwaukee Bucks per 125-111.

Nel Gruppo Est, invece, hanno confermato la propria leadership i Cleveland Cavaliers, vincitori contro i Minnesota Timberwolves per 128-107, seguit a ruota dai Boston Celtics, che si sono imposti per 103-85 sul campo dei Miami Heat con Jayson Tatum top scorer (33 punti).

Questi gli altri risultati delle gare Nba disputate nella notte italiana: Orlando Magic-Atlanta Hawks 106-112, Washington Wizards-San Antonio Spurs 121-131, Brooklyn Nets.Charlotte Hornets 97-89, Dallas Mavericks-Sacramento Kings 128-129 (dopo overtime).

