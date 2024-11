BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – David Alonso (CFMOTO) si regala

la quattordicesima gioia della sua gloriosa stagione. Il pilota

colombiano, infatti, ha vinto anche il Gran Premio di Barcellona,

disputato sul circuito del Montmelò. A causa di alcune carenate

ricevute, Alonso era scivolato in sesta posizione a tre giri dal

termine. Il recupero, però, del neocampione del mondo è stato

comunque inesorabile per i suoi avversari. Il podio odierno viene

completato dagli spagnoli Daniel Holgado (GasGas), al secondo

posto, e da Angel Piqueras (Honda), al terzo. Jose Antonio Rueda

(Ktm) e Ryusei Yamanaka (Ktm) sono rispettivamente al quarto e al

quinto posto. Nell’ordine, la top ten è composta da Munoz,

Furusato, Roulstone, Ortola, Veijer. Brutta gara, invece, per gli

italiani: il miglior risultato è il quindicesimo posto di Matteo

Bertelle. Luca Lunetta chiude diciottesimo dopo aver scontato due

long lap: è caduto, invece, Stefano Nepa.ù

