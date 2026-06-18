Bellucci eliminato agli ottavi ad Halle, Collignon vince in rimonta

ROMA (ITALPRESS) – Si interrompe la cavalcata di Mattia Bellucci sui prati di Halle. Il tennista lombardo, numero 74 del mondo, proveniente dalle qualificazioni, si è arreso agli ottavi di finale del “Terra Wortmann Open”, il torneo Atp 500, con 2.583.330 euro di montepremi totale, in corso sull’erba della città della Sassonia-Anhalt (in Germania). Bellucci ha ceduto di fronte al belga Raphael Collignon, 51 del ranking Atp, col punteggio di 4-6 6-4 6-3. Ai quarti di finale Collignon sfiderà, domani, il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del mondo e primo favorito del seeding, beniamino del pubblico locale, oggi vincitore contro il connazionale Yannick Hanfmann.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).