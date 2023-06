In mare aperto Tracce del virus Sars-Cov2

Il mare sta male, soffocato dall'impatto delle attività umane, in termini di inquinamento 'diretto' o di effetti come i cambiamenti climatici, e i segni del 'passaggio' dell'uomo sono ormai ubiquitari, dal Mediterraneo alle acque del Polo Nord. A fare la diagnosi, sono stati gli esperti riuniti nel convegno "Mare e salute", che si è tenuto all'Istituto Superiore di Sanità. Dalla salute degli oceani, avvertono gli esperti, dipende strettamente anche quella del resto del pianeta e dell'uomo, una prospettiva di 'planetary health' su cui insistono anche gli ultimi trattati approvati dall'Onu sull'argomento, e la cooperazione scientifica e le partnership istituzionali rappresentano la strategia di elezione per produrre conoscenze ed elaborare strategie. mrv