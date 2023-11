GENOVA (ITALPRESS) – “Non sarà una mareggiata come quella del 2018 ma sarà comunque importante”. Così l’assessore alla Protezione civile della Regione Liguria, Giacomo Giampedrone, nella conferenza stampa di aggiornamento sull’allerta meteo prolungata fino alle 2 di venerdì sul Levante ligure, dove sono caduti già 700 millimetri di pioggia nelle ultime tre settimane. Ma non saranno solo le precipitazioni a far paura “Sarà una mareggiata importante – ha ribadito Francesca Giannoni, direttrice del centro meteo Arpal – con onda significativa prevista di oltre 6 metri, questo vuol dire che l’altezza d’onda massima può essere anche notevolmente più alta, associata a un periodo di ritorno tra le due creste intorno a 10 secondi. L’impatto che la mareggiata avrà sulle strutture sarà importante”.

Già nell’avviso di ieri Arpal aveva preannunciato una mareggiata “storica”. L’ultima aveva colpito la Liguria nell’ottobre 2018 durante la tempesta Vaia, provocando gravi danni lungo la costa e in particolare nel Tigullio: nella notte tra il 29 e il 30 ottobre crollò la strada che collega Santa Margherita Ligure a Portofino, lasciando il borgo isolato. A Rapallo si ruppe la diga del porto turistico e decine di yacht da milioni di euro si schiantarono sugli scogli del lungomare provocando ingentissimi danni. “Nel 2018 era partita da scirocco per poi disporsi da ostro, stavolta sarà una mareggiata di libeccio, quindi si abbatterà principalmente sul Centro-Levante”, specifica Giannoni.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).