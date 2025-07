In Italia 2,4 milioni di famiglie in povertà energetica

MILANO (ITALPRESS) - "In Italia 2,4 milioni di famiglie sono in povertà energetica, il 9% del totale. Abbiamo delle incidenze che passano dal 4,9% delle Marche al 19,1% della Calabria. Bisogna quindi a pensare a un problema con ampia differenziazione regionale". A dirlo Paola Valbonesi, Direttrice Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno", Università di Padova e coordinatrice dello Spoke 6 del progetto PNRR Next Generation EU GRINS, ospite di Focus ESG, format tv di Italpress. fsc/gsl