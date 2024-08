ROMA (ITALPRESS) – Dopo il debutto non proprio brillante di ieri nelle FP1 del GP d’Italia, a Monza, il giovane emiliano Andrea Kimi Antonelli è stato ufficializzato oggi come nuovo pilota della Mercedes in Formula 1 per il 2025, al posto di Lewis Hamilton, che approderà alla Ferrari. Il pilota italiano, appena 18enne, nato a Bologna, che arriva dalla F2, il prossimo anno sarà quindi compagno di squadra di George Russell per il 2025.

“E’ una sensazione incredibile essere annunciato come pilota ufficiale Mercedes al fianco di George per il 2025”, ha affermato Antonelli. “Raggiungere la Formula 1 è un sogno che ho da quando ero un ragazzino. Voglio ringraziare il team per il supporto che mi ha dato nella mia carriera e per la fiducia che ha dimostrato in me. Sto ancora imparando molto ma mi sento pronto per questa opportunità. Mi concentrerò sul migliorare per ottenere i migliori risultati possibili per il team”, ha aggiunto l’emiliano.

Sarà il pilota italiano più giovane a correre nel “circus”. A lui i complimenti del presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani: “E’ un pilota molto bravo, che ci consente di colmare il digiuno di piloti italiani nel Mondiale di Formula 1 che dura ormai da tre stagioni”.

