ROMA (ITALPRESS) – Dopo la prima giornata di colloqui a Miami con i negoziatori ucraini, il segretario di Stato degli Usa, Marco Rubio ha affermato che sono stati fatti progressi negli sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina, ma che “c’è ancora molto lavoro da fare”. Secondo quanto riporta la Cnn, Rubio ha sottolineato che la Russia dovrà intervenire sui punti critici quando una delegazione statunitense visiterà Mosca questa settimana.

L’incontro con gli alti funzionari statunitensi è stato “produttivo e positivo”, ha detto il capo negoziatore dell’Ucraina, Rustem Umerov, parlando con i giornalisti dopo la prima giornata di colloqui a Miami.

Umerov ha ribadito “tre priorità chiave: pace, sicurezza e prosperità dell’Ucraina”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).