In Florida i colloqui sull’Ucraina, Rubio “Progressi, ma ancora molto lavoro da fare”

Mandatory Credit: Photo by Will Oliver - Pool via CNP/Shutterstock (15840686d) United States Secretary of State Marco Rubio during a meeting with US President Donald Trump and the White House Task Force on the FIFA World Cup 2026 at the White House, Washington, DC, USA, 17. Trump FIFA Task Force Meeting in the Oval Office, Washington, District of Columbia, USA - 17 Nov 2025

ROMA (ITALPRESS) – Dopo la prima giornata di colloqui a Miami con i negoziatori ucraini, il segretario di Stato degli Usa, Marco Rubio ha affermato che sono stati fatti progressi negli sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina, ma che “c’è ancora molto lavoro da fare”. Secondo quanto riporta la Cnn, Rubio ha sottolineato che la Russia dovrà intervenire sui punti critici quando una delegazione statunitense visiterà Mosca questa settimana.

L’incontro con gli alti funzionari statunitensi è stato “produttivo e positivo”, ha detto il capo negoziatore dell’Ucraina, Rustem Umerov, parlando con i giornalisti dopo la prima giornata di colloqui a Miami.
Umerov ha ribadito “tre priorità chiave: pace, sicurezza e prosperità dell’Ucraina”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

