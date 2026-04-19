In fiamme un edificio industriale alle porte di Torino

TORINO (ITALPRESS) – Un incendio si è sviluppato all’interno di un edificio industriale in via Monginevro, a Beinasco, alle porte di Torino. Per circoscrivere il rogo sono intervenute sette squadre del comando dei vigili del fuoco, che stanno anche provvedendo a escludere la presenza di persone coinvolte. È stata anche decisa l’evacuazione, a scopo precauzionale, di alcuni stabili residenziali che si trovano nelle immediate vicinanze.
– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –
(ITALPRESS).
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