Il Kenya domina alla mezza maratona di Genova, in gara anche la sindaca Salis

GENOVA (ITALPRESS) – Kenya protagonista alla 20esima edizione della Mezza Maratona di Genova. Fra gli uomini successo di Murithi Peter Wahome in 1h05’15”, con Federico Scabini terzo e primo degli italiani (1h10’00”), mentre fra le donne taglia il traguardo davanti a tutte Lagat Shalyne in 1h16’22”, precedendo Francesca Calvauna (1h17’33”) e Laura Papagna (1h20’29”).

In gara anche la sindaca Silvia Salis, oro nel martello ai Giochi del Mediterraneo di Pescara 2009, che ha concluso in 1h50’38”. “È una bellissima domenica per Genova, con un centro splendido e baciato dal sole – ha commentato al traguardo la Salis, accompagnata allo start da Armando Sanna, unico italiano a iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro della competizione nel 2009 – Attraverso lo sport, in mezzo a tutta la città, si respirava la felicità di chi ha partecipato, sia correndo sia incitando lungo il percorso. Anche io ho voluto partecipare, lo sport è la mia vita ed è bello essere parte attiva di tutto quello che succede nella città che ho l’onore di amministrare. Come tutti i partecipanti, sono stanca, ma felicissima di essermi divertita con così tanta gente, lo sport fa stare bene. E ho fatto anche il mio personale. Vedere così tanta gente condividere questa gioia è un’emozione grandissima”.

– foto ufficio stampa Comune di Genova –

(ITALPRESS).