MONZA (ITALPRESS) – Un vasto incendio è divampato all’alba di oggi all’interno del capannone di un’azienda che produce verdura e ortaggi in via Santa Maria in campo a Cavenago Brianza, in provincia di Monza. Vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme. Le colonne di fumo sono visibili dall’autostrada A4.

“Il Sindaco insieme alle forze dell’ordine si trovano sul posto in attesa di sopralluogo e verifiche ARPA per l’estesa nube generatasi. Si consiglia in via precauzionale di tenere chiuse le finestre”, si legge sui canali social del Comune di Cavenago. In supporto alle squadre della sede di Monza che da stamattina all’alba stanno fronteggiano l’incendio divampato nell’azienda Planet Farms di Cavenago, il Comando dei vigili del fuoco di Milano ha inviato 5 squadre per un totale di circa 25 uomini. Fra queste anche gli esperti del nucleo NBCR. I tecnici di Arpa Lombardia raccomandano i cittadini dei comuni di Cavenago Brianza, Cambiago, Agrate Brianza, Ornago, Bellusco e Vimercate di tenere chiuse le finestre delle abitazioni e di restare al chiuse se possibile. In alternativa è consigliato l’uso delle mascherine. E’ in fase di installazione una centralina mobile di rilevamento dell’aria per il monitoriaggio nelle prossime ore di possibili inquinanti. Un tavolo di coordinamento sulla sicurezza è in corso in Prefettura a Monza, per la gestione della situazione ancora in fase di sviluppo.

(ITALPRESS).

Foto: trl