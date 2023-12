ROMA (ITALPRESS) – Raggiunto l’accordo in Consiglio dei Ministri sul Superbonus. Ne dà notizia il capogruppo di Forza Italia alla Camera Paolo Barelli. “Nessun cittadino onesto sarà penalizzato perché lo Stato mantiene i propri impegni. Grazie all’iniziativa e alla determinazione di Forza Italia è stato infatti raggiunto un accordo sui bonus edilizi – spiega Barelli -. Con apposito decreto del Consiglio dei Ministri continuerà ad esistere il bonus al 70% per tutti coloro che proseguiranno i lavori nel 2024 ed è prevista una sanatoria che permetterà di evitare la restituzione delle somme per tutti coloro che non hanno completato i lavori entro il 31/12. Il bonus edilizio al 110% resterà comunque in vigore per coloro che hanno reddito basso e non hanno completato i lavori”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).