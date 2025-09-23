In casa con 67 chili di droga e due pistole, arrestato 35enne a Roma

ROMA (ITALPRESS) -Un uomo di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri perché gravemente indiziato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi clandestine con matricola abrasa e ricettazione. Nel suo appartamento e all'interno della sua auto parcheggiata nel box, i militari hanno trovato 66 chili di cocaina suddivisa in 66 confezioni da un 1 chilo ciascuna, con apposti dei marchi, 1 chilo di cocaina rosa suddivisa in due confezioni da mezzo chilo, una confezione da 90 grammi di hashish e ulteriori 6 confezioni da 100 grammi ciascuna di marijuana. Sequestrate anche due pistole. col3/mca3 Fonte video: carabinieri di Roma