CATANZARO (ITALPRESS) – Il 10 settembre, arrivano ad Amantea 50 artisti audiovisivi dai cinque continenti. Vengono per la sesta edizione del Kino Guarimba – The Ukrainian Edition, la residenza cinematografica organizzata dall’associazione La Guarimba. Un progetto unico e magico che durante dodici giorni permette di sognare, scrivere e girare film insieme ai bambini e agli adulti del territorio, nei luoghi del nostro paese. Un modo spettacolare di fare promozione turistica in Calabria in un periodo in cui per molti l’estate è finita.

Ma c’è dell’altro: di questi 50 artisti, saranno date 10 borse di studio a 10 artiste ucraine che saranno parte della comunità temporanea di registi.

“Crediamo che supportare chi fa Cultura, in tempi di guerra, sia un passo verso la libertà” afferma il direttore artistico, Giulio Vita.

Tutti gli aspiranti attori e attrici locali, sono invitati il 12 Settembre dalle nove a mezzogiorno, al Casting Popolare presso il Lido Azzurro di Amantea, in modo di poter partecipare ai film che si realizzeranno. Il 21 Settembre la proiezione finale di tutti i cortometraggi realizzati. Il progetto è finanziato dalla European Film Commission e ha il sostegno logistico della Calabria Film Commission.

– foto: ufficio stampa

(ITALPRESS).