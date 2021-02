CATANZARO (ITALPRESS) – In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 531.096 persone per un totale di tamponi eseguiti pari a 562.061 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 36.021 (+166 rispetto a ieri), quelle negative 495.075.

Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 44, Catanzaro 10, Crotone 11, Vibo Valentia 44, Reggio Calabria 57, Altra Regione o Stato estero 0.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 167.

(ITALPRESS).