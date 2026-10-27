Napoli, flash mob di Fratelli d’Italia contro il velo integrale. Sangiuliano: “No all’islamizzazione”

NAPOLI (ITALPRESS) – “L’Italia e Napoli hanno una loro storica identità che va rispettata, respingiamo con decisione l’islamizzazione della nostra nazione e della nostra città. C’è stata una grande partecipazione al nostro flash mob in piazza Garibaldi dove abbiamo unito due battaglie che Fratelli d’Italia porta avanti con decisione: quella contro il velo integrale nei luoghi pubblici e la riappropriazione di piazza Garibaldi che deve tornare ad essere suolo della Repubblica italiana e non un’enclave afroislamica”. Lo dichiara Gennaro Sangiuliano, capo dell’Opposizione in Regione Campania e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.

“Qui è in gioco la libertà delle donne e il rispetto che si deve loro, chi viene da noi deve uniformarsi ai nostri valori storici”, ha spiegato Sara Kelany responsabile nazionale del dipartimento Immigrazione di FDI. Alla manifestazione hanno partecipato la consigliera regionale Lea Romano e il coordinatore cittadino di FDI Marco Nonno.

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