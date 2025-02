CATANZARO (ITALPRESS) – Nascondeva due chili di cocaina in una intercapedine del sedile di un’auto. E’ quanto hanno scoperto i finanzieri del Comando provinciale di Catanzaro, che hanno arrestato un uomo originario della provincia di Reggio Calabria. I militari della Compagnia pronto impiego di Lamezia Terme, nel corso di controlli, hanno fermato un’auto allo svincolo autostradale di San Mango d’Aquino che stava percorrendo la A2 in direzione nord. Il fiuto del cane “Tatanka” ha segnalato con insistenza la presenza della sostanza stupefacente. E in una intercapedine nel sedile anteriore del passeggero sono stati trovati due panetti di cocaina, per un totale di due chilogrammi. L’uomo è stato arrestato e accompagnato nel carcere Ugo Caridi di Catanzaro.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]