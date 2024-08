SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – David Alonso (CF Moto) ha vinto il Gran Premio D’Austria di Moto3, nell’undicesimo appuntamento in calendario del Motomondiale. Il colombiano ha preceduto, in volata, gli spagnoli David Munoz (+0″121), secondo, Daniel Holgado (GasGas, +0″126), terzo per 5 millesimi ed Angel Piqueras (Honda, +0″211). Quinto l’olandese Collin Veijer (Husqvarna) a 3 decimi. Sesto e settimo posto appannaggio di altri due iberici, Adrian Fernandez (Honda, +2″726) e Josè Antonio Rueda (Ktm, +2″790). Chiudono la top ten Joel Kelso (Ktm, +2″886), Ivan Ortola (Ktm, +7″542) e Taiyo Furusato (Honda, 7″842). E’ caduto Nepa, 11° Rossi, 12° Bertelle, 16° Carraro, 17° Lunetta. Gara equilibratissima con continui sorpassi in testa e con i primi 5 piloti che sono arrivati insieme allo sprint finale. In classifica Alonso incrementa il proprio vantaggio con 224 punti, davanti a Ortola a quota 153.

