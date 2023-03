In aumento le allergie influenzate dai cambiamenti di clima

In aumento le allergie influenzate dai cambiamenti di clima

Le allergie respiratorie sono provocate da allergeni che entrano in contatto con l'organismo attraverso l'aria. Per questo motivo la correlazione tra inquinamento atmosferico/smog e aumento delle patologie è immediata. A questo si aggiungono gli effetti dei cambiamenti climatici. Ne ha parlato Lorenzo Cecchi, Presidente dell'Associazione Allergologi e Immunologi Territoriali e Ospedalieri, in occasione di un incontro organizzato da ASSOSALUTE. mgg/gsl