In aumento la spesa dei turisti stranieri

ROMA (ITALPRESS) - Sale ancora la spesa dei turisti stranieri in Italia nel 2024, con un andamento che continua in crescita anche nei primi mesi del 2025. Secondo i dati diffusi dalla Banca d’Italia il surplus ha raggiunto 21 miliardi di euro, pari all’1% del Pil, come nel 2019. Stando alle stime provvisorie relative al primo trimestre 2025, l’avanzo della bilancia turistica è stato superiore del 15% rispetto allo stesso trimestre 2024 con una crescita della spesa del 6%. Sono aumentate soprattutto le entrate da alcuni paesi dell’area dell’euro, principalmente Germania e Spagna, e dall’Asia; per i viaggiatori provenienti dall’America, il contributo positivo dei turisti canadesi ha più che compensato quello negativo degli statunitensi. Dopo le difficoltà create dalla crisi pandemica, il Centro Italia è tornato a essere la prima area geografica per entrate. Seguono il Nord-Ovest e il Nord-Est, che l’anno precedente deteneva il primato. Anche nel 2024 il contributo maggiore arriva dai viaggi per vacanze, che rappresentano il 62% della spesa totale. L’incidenza dei soggiorni culturali e nelle città d’arte è cresciuta ancora, raggiungendo il 56% del totale della spesa per vacanze. gsl