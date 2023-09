ROMA (ITALPRESS) – Da oggi è in preorder in formato cd e vinile il nuovo album di Luca Barbarossa “La verità sull’amore” in uscita il 29 settembre (Margutta 86/OTR – distribuito da Ada Music Italy per Warner), un viaggio in 10 tracce tra le molteplici sfaccettature del sentimento più indagato, raccontato, cantato di sempre. Partendo dalla poesia di Wystan Hugh Auden “La verità, vi prego, sull’amore”, i dieci brani inediti dell’album uscito solo in digitale lo scorso maggio, affrontano come in un’indagine, i vari aspetti di questo sentimento. Le canzoni, pur avendo vita propria, sono parte integrante del progetto teatrale “La verità vi prego sull’amore”ideato da Stefano Massini (Tony Awards 2022) che ha voluto coinvolgere Luca fin dall’inizio.

Il tour teatrale appena concluso ha portato questa estate i due artisti in tutta Italia ricevendo con un ottimo riscontro sia dal pubblico che dalla critica. Lo spettacolo è uno show unico, dove le storie raccontate da Massini e Barbarossa avranno come comune denominatore l’amore nelle sue varie forme, l’amore per la libertà, per la verità, l’amore per la giustizia ma soprattutto l’amore lontano dai luoghi comuni. L’amore sotto la lente del microscopio, sul banco degli imputati, sul lettino dell’analista, sulla partitura dell’orchestrale. L’amore che ci circonda, ovunque. Eppure non sai bene cosa sia.

L’album è prodotto da Maurizio Mariani, come il precedente “Roma è de tutti” e per la prima volta vede la collaborazione di Flavio Barbarossa, figlio ventenne di Luca, nella composizione di “Per sempre”. Massini firma il testo de “L’amore spiegato ai bambini”, il singolo scelto per presentare il progetto, una splendida ballata che racconta l’impossibilità di definire, imprigionare, teorizzare l’amore, una verità con cui è bene fare i conti sin da piccoli. La maturità artistica di Barbarossa in questo lavoro è espressa ai massimi livelli in un momento di particolare grazia creativa. Luca Barbarossa firmerà le copie del suo album in due appuntamenti instore: il 29 settembre alla Feltrinelli di via Appia a Roma (ore 18) e il 2 ottobre alla Feltrinelli di Piazza Duomo a Milano (ore 18).

foto: ufficio stampa Luca Barbarossa

(ITALPRESS).