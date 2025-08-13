In arrivo da Gaza 31 bambini palestinesi che saranno curati in Italia

ROMA (ITALPRESS) – Sono in partenza dall’aeroporto di Eilat, nel Sud di Israele, i tre voli speciali dell’Aeronautica Militare con a bordo il gruppo di bambini palestinesi evacuati dalla Striscia di Gaza che saranno curati in Italia. Il primo velivolo arriverà questa sera all’aeroporto di Roma Ciampino, dove ad accogliere il gruppo in rappresentanza del Governo sarà presente il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Gli altri due aerei giungeranno, invece, a Milano Linate e a Pisa. Si tratta della 14ma evacuazione sanitaria condotta dall’Italia dal gennaio 2024. L’operazione è anche la più importante realizzata sinora, con 31 pazienti e i loro accompagnatori, per un totale di quasi 120 persone. I piccoli pazienti sono tutti affetti da gravi malattie congenite o da importanti ferite e amputazioni. Al loro arrivo, saranno trasferiti in diverse regioni sul territorio nazionale (Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Umbria e Veneto) per il ricovero presso varie strutture ospedaliere.

L’operazione è realizzata con il coordinamento della Presidenza del Consiglio, grazie al raccordo fra ministero degli Esteri, della Difesa, dell’Interno e Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con l’Oms e il Meccanismo Europeo di Protezione Civile. L’iniziativa estende all’assistenza medico-sanitaria le attività umanitarie condotte dall’Italia per la popolazione civile della Striscia, nel quadro del progetto “Food for Gaza”.

Grazie a quest’ultima evacuazione sanitaria, supererà i 180 il numero di bambini di Gaza e loro familiari (580 persone in totale) sinora accolti in Italia nell’ambito delle operazioni umanitarie portate avanti dal nostro Paese. Sommando anche le persone giunte in Italia a titolo di ricongiungimento familiare, ad oggi sono 917 i palestinesi giunti in Italia dalla Striscia di Gaza dall’inizio della guerra.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)