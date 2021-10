In arrivo 7 mln per l’industria turistica dell’appennino

In arrivo oltre 7 milioni per l’industria turistica dell’Appennino. Le risorse saranno erogate dalla Regione per compensare le perdite subite dalle imprese con sede nei Comuni che hanno comprensori sciistici, dai maestri e dalle scuole di sci. sat/gtr